Ferderica Torzullo trovata morta nell’azienda del marito ad Anguillara Sabazia

Ritrovato il corpo di Federica Torzullo nell’azienda del marito, marito indagato per omicidio e tracce di sangue ovunque: ultimi aggiornamenti sulle indagini. La piccola comunità di Anguillara Sabazia, in provincia di Roma, è sotto choc dopo il ritrovamento del corpo senza vita di Federica Torzulllo, la donna di 41 anni scomparsa l’8 gennaio scorso. Domenica mattina i Carabinieri hanno individuato e recuperato il cadavere della donna sotterrato in un canneto alle spalle dell’azienda del marito, Claudio Agostino Carlomagno, titolare di una ditta di movimentazione e scavo. Secondo quanto emerge dalle prime ricostruzioni delle forze dell’ordine, gli indumenti e gli oggetti personali rinvenuti sul posto farebbero ritenere che si tratti proprio di Federica; il riconoscimento formale è atteso all’obitorio del Verano, a Roma. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

