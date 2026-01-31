anguillara la sorella di federica torzullo vuole incontrare claudio carlomagno che deve smettere di mentire

La sorella di Federica Torzullo ha rivolto un appello pubblico chiedendo di poter incontrare Claudio Carlomagno, il marito reo confesso della vittima in carcere da settimane. Stefania Torzullo si è detta convinta che l’uomo “menta su ciò che è successo” e ha ribadito la volontà di chiarire in prima persona le circostanze del femminicidio. E, in particolare, se vi siano state complicità o aiuti da parte di terzi. L'appello della sorella di Federica Torzullo Cosa ha scritto Stefania Torzullo nella lettera Il caso di Anguillara, cosa sappiamo finora L’appello della sorella di Federica Torzullo La sorella della 41enne uccisa tra l’8 e il 9 gennaio ad Anguillara Sabazia (Roma) ha affidato il suo appello a una lettera inviata alla trasmissione televisiva Quarto Grado. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Stefania Torzullo, sorella di Federica, chiede di incontrare Claudio Carlomagno.

Il Tribunale per i Minorenni di Roma ha deciso che il figlio di Federica Torzullo, il bambino di dieci anni, continuerà a vivere con i nonni materni.

