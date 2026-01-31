Anguillara la sorella di Federica Torzullo | Voglio incontrare Claudio deve smetterla di mentire

Stefania Torzullo, sorella di Federica, chiede di incontrare Claudio Carlomagno. La donna vuole parlare con lui e sapere la verità su quanto successo la notte tra l’8 e il 9 gennaio, quando la sorella è stata uccisa. Stefania insiste: “Deve smetterla di mentire”. La tensione tra le parti cresce e i sospetti si fanno sempre più intensi.

Approfondimenti su Anguillara Torzullo Tragedia Anguillara, parla la sorella di Federica Torzullo: "Cosa pensava di Claudio e del loro bimbo" La sorella di Federica Torzullo rompe il silenzio e parla del dolore ancora vivo dopo la tragedia di Anguillara. Federica Torzullo, un consigliere di Anguillara: "Ancora una donna uccisa dopo Federica Mangiapelo" Federica Torzullo, consigliera di Anguillara, è stata recentemente vittima di un femminicidio, portando a due il totale di questi tragici episodi in città negli ultimi 14 anni.

