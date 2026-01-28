Tragedia Anguillara parla la sorella di Federica Torzullo | Cosa pensava di Claudio e del loro bimbo

La sorella di Federica Torzullo rompe il silenzio e parla del dolore ancora vivo dopo la tragedia di Anguillara. Racconta cosa pensava Federica di Claudio e del loro bambino, mentre la comunità cerca di capire cosa sia successo davvero. Le indagini continuano a lavorare senza sosta, ma il dolore si sente forte tra i familiari e gli amici.

Il clima che circonda il femminicidio di Federica Torzullo resta carico di tensione e dolore, mentre le indagini cercano di ricomporre un quadro che appare ancora frammentato. In queste ore, attorno alla vicenda, si intrecciano dichiarazioni, repliche e nuovi elementi investigativi che contribuiscono ad alimentare un confronto sempre più netto tra la versione dell'indagato e quella dei familiari della vittima. A prendere una posizione ferma è stato l'avvocato Carlo Mastropaolo, legale della famiglia Torzullo, che ha contestato duramente le parole rilasciate da Claudio Carlomagno. Secondo il difensore, il ritratto di Federica come una madre intenzionata a ostacolare il rapporto tra padre e figlio sarebbe completamente falso.

Anguillara Sabazia si trova in lutto dopo la tragica scomparsa dei genitori di Claudio Carlomagno.

Federica Torzullo, moglie di Claudio Carlomagno, è stata vittima di un tragico episodio.

