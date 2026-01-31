Angelo restaurato in basilica a Roma con presunti lineamenti di Meloni Soprintendenza | Subito sopralluogo

Questa mattina nella basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma è stato effettuato un sopralluogo dopo che è spuntato un angelo con lineamenti che ricordano la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. L’intervento sull’opera aveva già attirato l’attenzione, ma ora la Soprintendenza ha deciso di intervenire subito, inviando gli esperti per verificare lo stato di conservazione e capire se ci siano rischi o se si tratti di un caso di casualità. La scoperta ha suscitato molta curiosità tra i visitatori e gli esperti d’arte.

Dopo un intervento nella basilica di San Lorenzo in Lucina di Roma spunta un angelo con tratti ritenuti simili alla premier Giorgia Meloni. Le opposizioni insorgono, il rettore: "una certa somiglianza c'è".🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su San Lorenzo in Lucina “L’angelo ha il volto di Giorgia Meloni”. Il restauro della basilica a Roma solleva un polverone. Pd: Giuli attivi la soprintendenza Il restauro della basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma diventa il centro di una polemica. “L’angelo ha il volto di Giorgia Meloni”. Il restauro della basilica romana solleva un polverone. Pd: Giuli attivi la soprintendenza A Roma, il restauro di un affresco nella Basilica di San Lorenzo in Lucina sta facendo discutere. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su San Lorenzo in Lucina Argomenti discussi: Meloni faccia d’angelo, dal restauro della basilica di San Lorenzo in Lucina spunta il suo ritratto; Un angelo ora ha il viso di Giorgia Meloni: la segnalazione dopo il restauro nella Basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma; Angelo col volto della Meloni a Roma: il caso del restauro; E nella basilica di San Lorenzo in Lucina compare l’angelo con il volto di Giorgia Meloni. Roma, un angelo con il volto di Giorgia Meloni nella Basilica di San Lorenzo in Lucina: sopralluogo della SoprintendenzaNella Basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma un affresco raffigura un angelo con il volto di Giorgia Meloni, suscitando polemiche e portando la Soprintendenza a un sopralluogo per verificare la rego ... news.fidelityhouse.eu Il volto di Meloni su un angelo restaurato: scoppia il caso nella basilica di San Lorenzo in LucinaRestauro nella Basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma: un angelo accanto al busto di Umberto II di Savoia mostra una somiglianza con Giorgia Meloni. Scoppia il caso, tra polemiche e richieste di chi ... tag24.it Divampa la polemica per il restauro di un angelo raffigurato con il volto della premier Giorgia Meloni all'interno della chiesa di San Lorenzo in Lucina, a Roma. Il parroco ammette: "In effetti la somiglianza c'è, ma io avvevo chiesto solo un restauro". Insorge il P facebook Meloni faccia d’angelo, dal restauro della basilica spunta il suo ritratto x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.