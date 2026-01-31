Angelo con volto della Meloni in basilica? Pd ossessionato delirio mistico

Questa mattina nella Basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma è apparsa un’icona con il volto che somiglia a quello di Giorgia Meloni. La statua, che rappresenta un angelo, ha attirato molte persone e ha scatenato reazioni diverse. Il Pd ha commentato l’episodio come un’ossessione, parlando di un delirio mistico. La scena ha diviso gli spettatori tra chi vede un segno e chi pensa a un atto di provocazione. La chiesa, intanto, si è limitata a osservare senza intervenire.

Dalla ricostruzione del quotidiano, il restyling non sarebbe opera dei “restauratori professionali che si occupano di riportare a lustro varie altre parti” di una delle basiliche più antiche della Capitale, ma, come si leggerebbe in un altro cartiglio, di Bruno Valentinetti, che “si presenta con sacrestano, ma anche decoratore”. Secondo una testimone sentita dal quotidiano sarebbe un “volontario che è tutte le mattine in chiesa dalle 8 alle 12”. Il fatto è diventato un caso politico. “Chiediamo che il ministro della Cultura Alessandro Giuli attivi immediatamente la Soprintendenza di Roma in merito alla notizia riportata da la Repubblica relativa al restauro della Basilica di San Lorenzo in Lucina. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - “Angelo con volto della Meloni in basilica? Pd ossessionato, delirio mistico” Approfondimenti su Giorgia Meloni “L’angelo ha il volto di Giorgia Meloni”. Il restauro della basilica a Roma solleva un polverone. Pd: Giuli attivi la soprintendenza Il restauro della basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma diventa il centro di una polemica. “L’angelo ha il volto di Giorgia Meloni”. Il restauro della basilica romana solleva un polverone. Pd: Giuli attivi la soprintendenza A Roma, il restauro di un affresco nella Basilica di San Lorenzo in Lucina sta facendo discutere. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Giorgia Meloni Argomenti discussi: Meloni faccia d’angelo, dal restauro della basilica di San Lorenzo in Lucina spunta il suo ritratto; Angelo col volto della Meloni a Roma: il caso del restauro; Un angelo ora ha il viso di Giorgia Meloni: la segnalazione dopo il restauro nella Basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma; E nella basilica di San Lorenzo in Lucina compare l’angelo con il volto di Giorgia Meloni. Angelo con volto di Meloni? Per me non è problema, parla il responsabile della basilicaMonsignor Daniele Micheletti, responsabile di San Lorenzo in Lucina dopo le polemiche: 'Per me non è un problema' ... adnkronos.com Roma, un angelo con il volto di Giorgia Meloni a San Lorenzo in Lucina(LaPresse) - C’è un angelo con il volto della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, su un affresco al fianco del busto di Umberto II di Savoia nella basilica di San Lorenzo ... ilmattino.it Divampa la polemica per il restauro di un angelo raffigurato con il volto della premier Giorgia Meloni all'interno della chiesa di San Lorenzo in Lucina, a Roma. Il parroco ammette: "In effetti la somiglianza c'è, ma io avvevo chiesto solo un restauro". Insorge il P - facebook.com facebook "L' #angelo ha il volto della #Meloni". Ma il restauratore smonta #Repubblica: "Lo vedete solo voi, neanche la voto" FOTO x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.