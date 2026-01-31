In Basilica San Lorenzo in Lucina angelo con volto Meloni L’opposizione attacca Stupore in Vicariato

In Basilica San Lorenzo in Lucina, un dipinto con il volto che ricorda Meloni ha scatenato polemiche. L’opposizione ha subito attaccato, mentre il Vicariato si è detto stupito. La premier, tramite Facebook, ha negato che il suo volto assomigli a un angelo, sorridendo di fronte alle voci circolate.

«No, decisamente non somiglio a un angelo». Così Giorgia Meloni con una emoticon sorridente commenta su Facebook la notizia di stampa secondo la quale il volto di un cherubino dipinto in un affresco della Basilica di San Lorenzo in Lucina assomiglierebbe al viso della premier. Meloni ha postato anche la foto del ’particolare’ dell’affresco che ritrarrebbe il suo viso, pubblicata on line. «Non conoscevamo la vicenda e stiamo cercando di indagare. Non eravamo a conoscenza di quanto successo», hanno fatto trapelare fonti del Vicariato. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - In Basilica San Lorenzo in Lucina angelo con volto Meloni. L’opposizione attacca. Stupore in Vicariato Approfondimenti su Basilica San Lorenzo in Lucina Roma, un angelo con il volto di Meloni nella Basilica di San Lorenzo in Lucina Nella basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma è apparso un affresco che mostra un angelo con il volto di Giorgia Meloni. "Un angelo con il volto di Giorgia Meloni" nella basilica di San Lorenzo in Lucina A Roma, nella Basilica di San Lorenzo in Lucina, un’installazione sorprende i passanti. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Basilica San Lorenzo in Lucina Argomenti discussi: E nella basilica di San Lorenzo in Lucina compare l’angelo con il volto di Giorgia Meloni; Un angelo ora ha il viso di Giorgia Meloni: la segnalazione dopo il restauro nella Basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma; Meloni faccia d’angelo, dal restauro della basilica di San Lorenzo in Lucina spunta il suo ritratto; Angelo col volto della Meloni a Roma: il caso del restauro. Un angelo con il volto di Giorgia Meloni nella basilica di San Lorenzo in Lucina: mistero e polemicaUn angelo con il volto della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che veglia sul busto marmoreo di Umberto II di Savoia. Succede nella basilica di San Lorenzo in Lucina, nel cuore di Roma, uno de ... tg.la7.it Roma, un angelo con il volto di Giorgia Meloni nella Basilica di San Lorenzo in Lucina: sopralluogo della SoprintendenzaNella Basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma un affresco raffigura un angelo con il volto di Giorgia Meloni, suscitando polemiche e portando la Soprintendenza a un sopralluogo per verificare la rego ... news.fidelityhouse.eu La Stampa. . Nei lavori di restauro della basilica di San Lorenzo in Lucina, a Roma, in un affresco sopra il busto in marmo di Umberto II di Savoia il volto generico di un cherubino è stato sostituito con un angelo che ha le sembianze della presidente del Consig facebook Roma, nella basilica di San Lorenzo in Lucina uno degli angeli scolpiti accanto al busto di Umberto II di Savoia è stato recentemente ritoccato nel volto e ora appare con tratti che ricordano quelli di Giorgia Meloni. L'intervento — firmato da un volontario identifi x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.