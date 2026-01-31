In Basilica San Lorenzo in Lucina angelo con volto Meloni L’opposizione attacca Stupore in Vicariato

In Basilica San Lorenzo in Lucina, un dipinto con il volto che ricorda Meloni ha scatenato polemiche. L’opposizione ha subito attaccato, mentre il Vicariato si è detto stupito. La premier, tramite Facebook, ha negato che il suo volto assomigli a un angelo, sorridendo di fronte alle voci circolate.

«No, decisamente non somiglio a un angelo». Così Giorgia Meloni con una emoticon sorridente commenta su Facebook la notizia di stampa secondo la quale il volto di un cherubino dipinto in un affresco della Basilica di San Lorenzo in Lucina assomiglierebbe al viso della premier. Meloni ha postato anche la foto del ’particolare’ dell’affresco che ritrarrebbe il suo viso, pubblicata on line. «Non conoscevamo la vicenda e stiamo cercando di indagare. Non eravamo a conoscenza di quanto successo», hanno fatto trapelare fonti del Vicariato. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

