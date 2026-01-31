Andrea Vescovo | Riccardo Salvagno ha sparato a Sergiu Tarna lui ha premuto il grilletto Sono rimasto pietrificato mi si è gelato il sangue

Andrea Vescovo ricorda il momento in cui Riccardo Salvagno ha sparato a Sergiu Tarna. «Sono rimasto pietrificato», dice, descrivendo come ha visto Salvagno premere il grilletto senza alcun avvertimento, mentre si trovava a circa cinquanta metri di distanza. Lo sparo è stato improvviso, senza minacce o urla, e Vescovo ha ancora davanti agli occhi quella scena improvvisa e violenta.

VENEZIA - «Sono rimasto pietrificato». Lo sparo è esploso quando lui era lontano, circa cinquanta metri, e non è stato anticipato da minacce, da urla, da ordini strillati nel buio. «Mi si è gelato il sangue», continua Andrea Vescovo, raccontando la notte in cui è stato ucciso Sergiu Tarna. E, nel rispondere alle domande del pubblico ministero, insiste sempre sullo stesso punto: «A premere il grilletto è stato Salvagno, io non c’ero neppure, quando è partito il colpo». Quattro ore e mezza di interrogatorio, una mappa appoggiata sul tavolo e le dita del 38enne che provavano a prendere le distanze dall’amico, in tutti i sensi. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

Riccardo Salvagno afferma che la pistola usata nell'omicidio di Sergiu Tarna si trova in Spagna, più precisamente in un cassonetto a Valencia.

Riccardo Salvagno, 40 anni, vigile urbano di Venezia, è stato arrestato con l’accusa di aver ucciso Sergiu Tarna, giovane moldavo di 25 anni.

