Riccardo Salvagno | La pistola dell' omicidio di Sergiu Tarna è in Spagna E Andrea Vescovo scrive un memoriale di dieci pagine

Riccardo Salvagno afferma che la pistola usata nell'omicidio di Sergiu Tarna si trova in Spagna, più precisamente in un cassonetto a Valencia. Nel frattempo, Andrea Vescovo sta scrivendo un memoriale di dieci pagine sul caso. La vicenda si snoda tra Malcontenta, Gorizia e la città spagnola, evidenziando i diversi spostamenti e sviluppi delle indagini.

MESTRE (VENEZIA) - «La pistola? In un cassonetto, in Spagna». Da Malcontenta a Gorizia, quindi fino a Valencia. Oltre venti ore di viaggio, soste escluse, forse sempre con l’arma del delitto nel cruscotto dell’automobile. Quando ha dovuto abbandonare la Volkswagen Polo per salire su un aereo, però, Riccardo Salvagno avrebbe fatto sparire la calibro nove di servizio, quella con cui sarebbe stato ammazzato Sergiu Tarna il 31 dicembre, nei campi tra Mira e Venezia. L’ex agente della polizia locale in carcere per l’omicidio di San Silvestro, durante il suo interrogatorio di garanzia, non avrebbe indicato a carabinieri e pubblico ministero solo il luogo dove recuperare la sua quattro ruote, ma anche il modo in cui si è sbarazzato della Heckler&Koch di ordinanza. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

Omicidio a Mira, arrestato un vigile urbano: Riccardo Salvagno accusato "dell'esecuzione" di Sergiu Tarna

Chi è Riccardo Salvagno, il vigile urbano arrestato per l'omicidio del 25enne Sergiu Tarna

Riccardo Salvagno al volante, Andrea Vescovo con la pistola: ma chi ha sparato a Sergiu Tarna?VENEZIA - L’arma del delitto è indicata come la Heckler & Koch Sfp9 in dotazione alla polizia locale di Venezia, assegnata a Riccardo Salvagno, che ancora non si trova. Ma, ... ilmattino.it

Riccardo Salvagno, la verità del vigile killer: «Drogato, violentato e filmato. Sergiu aveva quel video, temevo di essere ricattato»Una prostituta transessuale, incontrata a Marghera, che l'ha drogato e violentato. Oppure una ballerina dello stripclub Cocò di Tessera, con cui si era intrattenuto nel corso di ... ilgazzettino.it

E’ ancora giallo sul sopralluogo prima dell’omicidio. Sentita dai carabinieri anche la trans Lady Bruneth che ha incontrato più volte il vigile urbano Riccardo Salvagno. Investigatori in Spagna per sentire l’amico da cui si era rifugiato - facebook.com facebook

