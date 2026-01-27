Pesaro perde Kay Felder | vigilia amara per la partita contro la Valtur Brindisi
Pesaro dovrà affrontare una sfida importante contro Valtur Brindisi, in una partita cruciale per la classifica. L’assenza del giocatore americano Kay Felder, elemento chiave della squadra, rappresenta un elemento di difficoltà per i padroni di casa. La partita si presenta come un appuntamento determinante per le ambizioni di Pesaro, che dovrà adattarsi all’assenza e cercare di ottenere un risultato positivo.
Il giocatore americano Kay Felder, punto di forza della squadra pesarese, sarà assente nella prossima partita contro Valtur Brindisi, di importanza vitale per la classifica. L’infortuno subito dal play maker pesarese Kay Felderl, che è uscito dal campo per infortunio nell’ultima partita di.🔗 Leggi su Brindisireport.it
