A Nerviano scatta di nuovo l’allarme legionella, questa volta al nido Pimpa. Dopo i problemi alle scuole di San Vittore Olona, dove il sindaco Zerboni ha annunciato che l’acqua era tornata a essere sicura, ora si torna a preoccuparsi. La situazione resta sotto controllo, ma l’attenzione rimane alta per garantire la sicurezza dei bambini.

Nerviano (Milano) – Ancora legionella a scuola. Dopo il caso delle elementari Carducci a San Vittore Olona – dove il sindaco Marco Zerboni ha annunciato il pieno ripristino dell’utilizzo dell’acqua – un nuovo allarme accende l’attenzione, questa volta a Nerviano. Al “Nido di Pimpa“ la segnalazione ha subito fatto scattare l’allerta. L’Amministrazione comunale, in raccordo con la cooperativa Stripes che gestisce il servizio, chiarisce la propria posizione assicurando che la situazione è stata affrontata seguendo rigorosamente le linee guida. Nessun contagio, subito la bonifica . Dal Comune spiegano che non si sono registrati casi di contagio né tra i bambini né tra il personale e che, non appena pervenuta la comunicazione ufficiale sull’esito delle analisi, è stata disposta la bonifica dell’impianto idrico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ancora legionella a scuola, scatta l’allarme al Nido Pimpa: “Sicurezza già ripristinata”

Approfondimenti su Nerviano ancora legionella

Con l'arrivo di temperature molto basse e ghiaccio sulle strade, aumenta il rischio di incidenti e difficoltà per pedoni, bambini e ciclisti.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Nerviano ancora legionella

Argomenti discussi: Ancora legionella a scuola, scatta l’allarme al Nido Pimpa: Sicurezza già ripristinata; Legionella e acqua, com’è la situazione della palestra?; Superata l’emergenza legionella. Bambini e maestre tornano all’asilo; San Vittore, allarme legionella nell’acqua a scuola. Poca trasparenza dal Comune.

Ancora legionella a scuola, scatta l’allarme al Nido Pimpa: Sicurezza già ripristinataNerviano (Milano) – Ancora legionella a scuola. Dopo il caso delle elementari Carducci a San Vittore Olona – dove il sindaco Marco Zerboni ha annunciato il pieno ripristino dell’utilizzo dell’acqua – ... ilgiorno.it

Rientro a scuola in sicurezzaDopo quasi due mesi di lezioni in una sede provvisoria, questa mattina è suonata di nuovo la campanella alla scuola dell’infanzia Montedoro. I 98 bambini, insieme a 14 insegnanti e 3 collaboratori sco ... teletruria.it

MANCATA TRASPARENZA E RISPETTO ISTITUZIONALE: IL CASO LEGIONELLA E IL DIRITTO DI INFORMAZIONE DEI CONSIGLIERI In merito alla presenza di legionella riscontrata al Nido di Pimpa, desideriamo innanzitutto esprimere la nostra soddisfazio - facebook.com facebook