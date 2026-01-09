Freddo record e ghiaccio Scatta l’allarme sicurezza

Con l'arrivo di temperature molto basse e ghiaccio sulle strade, aumenta il rischio di incidenti e difficoltà per pedoni, bambini e ciclisti. È importante prestare attenzione alle condizioni del manto stradale e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza di tutti durante questa fase di freddo intenso.

Dopo la calma arriva la tempesta. O meglio, dopo la nevicata arriva il gelo, e con esso problemi legati alla circolazione di pedoni, bambini, ciclisti. Quello di ieri è stato un freddo risveglio per la città. Non solo per le temperature rigide estreme, che hanno toccato anche i -5 gradi. In tanti, infatti, hanno avuto da ridire sulle condizioni di marciapiedi, piste ciclabili e vie principali del centro storico, in particolare lo snodo intorno a Castel Sismondo. "La neve è bella in montagna. In città, è bella solo se si è in grado di gestirla", dicono ora i cittadini, soprattutto i più fragili, preoccupati per i pericoli che può comportare l'attraversamento a piedi o in bicicletta delle lastre di ghiaccio a cui la neve ha lasciato spazio sul terreno, in centro e non solo.

