Giorgia Meloni mette all' asta i regali ricevuti dai leader mondiali Scarpe di pitone foulard e trucchi valgono 800mila euro
Giorgia Meloni mette all'asta i regali di rappresentanza ricevuti dai leader mondiali durante il suo mandato. Scarpe di pitone, foulard e trucchi, stimati complessivamente a circa 800mila euro, saranno venduti per raccogliere fondi. L'iniziativa mira a dare nuova destinazione ai doni ricevuti nel corso degli anni.
Andranno all'asta i (costosi) doni di rappresentanza ricevuti dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso del suo mandato. Sarà possibile comprare, ad esempio, scarpe di pitone col tacco in oro, tablet, foulard e tappeti. Lo scopo non è "celebrativo" per la premier, ma fare cassa. 🔗 Leggi su Today.it
L'incontro tra Giorgia Meloni ed Elon Musk: il retroscena Per la prima volta l'emissario di Elon Musk in Italia racconta come è nato il rapporto speciale tra Giorgia Meloni e il miliardario americano. E poi, c'è chi pensa che non potrà mai vincere un'elezione ma - facebook.com Vai su Facebook
La #cucina italiana diventa patrimonio immateriale dell'umanità. È la prima al mondo a essere riconosciuta nella sua interezza. Giorgia #Meloni plaude al riconoscimento dell' @UNESCO. "Una vittoria straordinaria - dice la premier". Di Carla Macrellino #GR1 Vai su X
Meloni mette all'asta i doni ricevuti dai leader mondiali - La premier ha deciso di mettere all’asta i regali di valore superiore ai 300 euro ricevuti nelle visite all’estero. Riporta tg24.sky.it
Giorgia Meloni mette all’asta i doni ricevuti dai leader dei paesi visitati. Qualcuno si offenderà, ma lei vuole incassare 800 mila euro per il governo - Affidata a una casa d’aste di Roma (ma controllata in Repubblica Ceca) la vendita dei beni dietro un compenso del 5% del loro valore. Come scrive open.online