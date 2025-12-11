Giorgia Meloni mette all' asta i regali ricevuti dai leader mondiali Scarpe di pitone foulard e trucchi valgono 800mila euro

Giorgia Meloni mette all'asta i regali di rappresentanza ricevuti dai leader mondiali durante il suo mandato. Scarpe di pitone, foulard e trucchi, stimati complessivamente a circa 800mila euro, saranno venduti per raccogliere fondi. L'iniziativa mira a dare nuova destinazione ai doni ricevuti nel corso degli anni.

