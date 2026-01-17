Dakar 2026 Huzink vince l’ultima tappa nei camion Zala trionfa nella generale per la prima volta

Si è conclusa l’ultima tappa dei camion della Dakar 2026, disputata su un percorso di 105 chilometri nella città di Yanbu. Huzink si è imposto nella tappa finale, mentre Zala ha conquistato per la prima volta la classifica generale, chiudendo così questa edizione della prestigiosa competizione automobilistica.

Si è da poco conclusa l’ultima tappa dei camion valida per la 48esima edizione della Dakar. I protagonisti hanno infatti percorso oggi solo 105 chilometri di speciali, con partenza ed arrivo nella città di Yanbu, da dove è partita la kermesse. Dopo giorni di fatica e difficoltà si è così conclusa una delle corse più difficili del mondo. Andiamo a scoprire la classifica di tappa e quella generale. La tredicesima frazione è stata conquistata dall’olandese Kay Huzink (Kuipers Jongbloed Hybrid) che ottiene la prima vittoria nel deserto concludendo la tappa con il tempo di 54’41”. Dietro di lui, con un ritardo di 1’14”, uno dei favoriti per la generale, l’olandese Mitchel Van Den Brink (Eurol RallySport). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dakar 2026, Huzink vince l’ultima tappa nei camion. Zala trionfa nella generale per la prima volta Leggi anche: Dakar 2026, Loprais vince la terzultima tappa tra i camion. Zala sempre in vetta alla generale Leggi anche: Dakar 2026: Van Den Brink vince nei camion e allunga in classifica generale. Loprais beffato nella terza tappa Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Dakar 2026: oggi il giorno di riposo. Le classifiche aggiornate; Dakar 2026 | Camion, Tappa 11: Loprais vince la speciale e Zala resta in testa; Dakar 2026 | Stage 7: Mattias Ekström vince la prima prova della seconda settimana; Dakar 2026, Loprais vince la terzultima tappa tra i camion. Zala sempre in vetta alla generale. Dakar 2026, Huzink vince l’ultima tappa nei camion. Zala trionfa nella generale per la prima volta - Si è da poco conclusa l'ultima tappa dei camion valida per la 48esima edizione della Dakar. oasport.it

Dakar 2026. Finale. MICIDIALE COLPO DI SCENA! E i vincitori sono: Luciano Benavides, KTM; Nasser Al Attiyah e Fabian Lurquin, Dacia [VIDEO] - Brabec perde tutto il vantaggio e Luciano Benavides vince con un margine di 2 SECONDI! msn.com

Dakar 2026, Loprais vince la terzultima tappa tra i camion. Zala sempre in vetta alla generale - Ales Loprais si è imposto tra i camion nell'undicesima e terzultima tappa della Dakar 2026, che proponeva una prova speciale di 346 km tra Bisha e Al ... oasport.it

Dakar 2026, Ekstrom (Ford) vince la settima tappa nelle auto. Al-Attiyah leader della classifica

DAKAR 2026: VINCE LA SECONDA TAPPA GERT HUZINK Secondo tappa della Dakar 2026, con sorprese: Gert Huzink sul Renault è arrivato per primo al traguardo dei 400 km di speciale con partenza da Yanbu ed arrivo ad Alula, lasciandosi alle spalle i pri - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.