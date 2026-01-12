Alluvioni Cesena Siamo Noi sul ' nuovo' Ponte Nuovo | Non si usi la complessità dell' opera per non decidere

Cesena Siamo Noi commenta il dibattito sul nuovo Ponte Nuovo, sottolineando l'importanza di una decisione tempestiva. I tecnici del Piano di assetto idrogeologico ritengono necessaria la sostituzione del ponte per garantire la sicurezza idraulica della città, evitando che la complessità dell’opera rallenti interventi fondamentali. La priorità resta la tutela del territorio e dei cittadini, senza rinvii o ambiguità.

