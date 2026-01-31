In Italia il maltempo non dà tregua. Temporali continui e un’ondata di gelo stanno colpendo diverse regioni, causando disagi e allarmando i cittadini. La situazione si fa più intensa del previsto e si teme che le condizioni possano peggiorare nelle prossime ore.

Un’improvvisa escalation del maltempo sta mettendo a dura prova l’Italia, con temporali incessanti e un’ondata di gelo in arrivo che potrebbe modificare drasticamente le condizioni climatiche nel Paese. Dalle prime ore del 31 gennaio 2026, il Nord e le regioni alpine sono già interessati da precipitazioni intense, spesso accompagnate da saette e raffiche di vento, mentre il Centro-Sud si prepara a nuovi episodi di piogge diffuse e temporali localizzati. L’origine di questa instabilità risiede in un flusso atlantico costantemente attivo, che spinge masse d’aria umide e instabili verso l’Europa centrale, coinvolgendo soprattutto le zone settentrionali del Paese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Allerta meteo: temporali incessanti e gelo in arrivo, il clima si infiamma con intensità inaspettata

Approfondimenti su Allerta Meteo

La Protezione Civile della Campania ha emesso un’allerta meteo di livello giallo per temporali, valida dalle 23:59 del 5 gennaio alle 23:59 del 6 gennaio 2026.

Ultime notizie su Allerta Meteo

