Befana in arrivo con lampi e tuoni | allerta meteo per forti temporali
La Protezione Civile della Campania ha emesso un’allerta meteo di livello giallo per temporali, valida dalle 23:59 del 5 gennaio alle 23:59 del 6 gennaio 2026. Si prevedono condizioni di forte instabilità con possibili temporali e fulmini. Si consiglia di monitorare gli aggiornamenti delle autorità e di adottare le misure di sicurezza appropriate per affrontare eventuali criticità.
La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un avviso di allerta meteo di livello Giallo per temporali valido dalle 23:59 del 5 gennaio 2026 fino alle 23:59 del 6 gennaio 2026.Secondo le previsioni del Centro Funzionale Regionale, sono attesi rovesci e temporali anche intensi, con. 🔗 Leggi su Casertanews.it
