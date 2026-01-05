Befana in arrivo con lampi e tuoni | allerta meteo per forti temporali

La Protezione Civile della Campania ha emesso un’allerta meteo di livello giallo per temporali, valida dalle 23:59 del 5 gennaio alle 23:59 del 6 gennaio 2026. Si prevedono condizioni di forte instabilità con possibili temporali e fulmini. Si consiglia di monitorare gli aggiornamenti delle autorità e di adottare le misure di sicurezza appropriate per affrontare eventuali criticità.

A Roma in occasione dell'arrivo della Befana sono molti gli eventi in programma per adulti e bambini in città Ecco alcune delle iniziative più belle da non perdere per festeggiare la Befana a Roma: - facebook.com facebook

