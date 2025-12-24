Lecco si sta confrontando con un incremento costante delle temperature e un aumento di eventi meteorologici estremi. Con un investimento di 5 milioni di euro, il progetto “Lecco è un laboratorio” mira a studiare e affrontare le sfide legate ai cambiamenti climatici, tra frane e dissesti che si verificano con frequenza crescente. Un intervento importante per la tutela e la resilienza del territorio, in linea con le evidenze scientifiche più recenti.

Lecco, 24 dicembre 2025 – La temperatura media a Lecco aumenta anche di un grado all’anno come nel 2024, i fenomeni meteo estremi sono sempre più numerosi, frane e dissesti nemmeno si contano più. E poi l’inquinamento atmosferico, il rumore, le luci artificiali che oscurano il cielo. La città diventa un laboratorio vivente per elaborare strategie innovative per mitigare le emissioni inquinanti, adattarsi al cambiamento climatico e garantire un futuro sostenibile e inclusivo per tutti. Fondazione Cariplo ha selezionato e finanzia il progetto Lecco ECO Platform, un percorso di transizione climatica, elaborato dagli amministratori comunali, del Parco Adda Nord e di Anci Lombardia e dai volontari di Legambiente Lombardia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Fenomeni meteo estremi, Lecco è un laboratorio: progetto da 5 milioni di euro

Leggi anche: Palazzetto dello Sport, via libera al progetto esecutivo: approvato il progetto da 38 milioni di euro

Leggi anche: La furia del maltempo, in Lombardia più fenomeni estremi (e andrà ancora peggio)

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

La furia del maltempo, in Lombardia più fenomeni estremi (e andrà ancora peggio) - Milano – Strade trasformate in fiumi, auto e campi coltivati devastati dalla grandine che imbianca prati e tetti delle case come fosse neve, box e scantinati allagati, muri crollati. ilgiorno.it

ALLERTA METEO MERCOLEDì 24 DICEMBRE Per mercoledì 24 dicembre sono previste precipitazioni intense e persistenti, soprattutto sui settori centro-orientali, localmente anche a carattere di rovescio, che potranno generare diffusi fenomeni franosi, ruscel - facebook.com facebook

Anche per la giornata di venerdì #12dicembre non sono previsti fenomeni meteo-idro significativi ai fini di protezione civile x.com