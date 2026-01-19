Ciclone mediterraneo sull' Italia allerta rossa e arancione | le regioni a rischio
Un ciclone mediterraneo sta interessando l’Italia, causando condizioni meteorologiche avverse su diverse regioni. L’allerta rossa e arancione è stata emessa per alcune aree, in particolare nel Sud, dove sono previste piogge intense, nubifragi e raffiche di vento. È importante monitorare gli aggiornamenti delle autorità e adottare le necessarie precauzioni per garantire la sicurezza.
Italia nella morsa del maltempo. Nelle prossime un intenso ciclone mediterraneo attraverserà lo Stivale, colpendo soprattutto le regioni meridionali e portando forti piogge, nubifragi, e intense raffiche di vento. Per la giornata di oggi, lunedì 19 gennaio, il dipartimento della protezione civile.🔗 Leggi su Today.it
Allerta meteo rossa in Sardegna, arancione in Sicilia e Calabria: le regioni a rischio
Un’area di maltempo interessa le regioni meridionali italiane, con un’allerta rossa in Sardegna e arancione in Sicilia e Calabria. Le condizioni meteorologiche prevedono venti intensi e precipitazioni significative, che potrebbero comportare disagi e criticità. È importante seguire gli aggiornamenti delle autorità e adottare le opportune precauzioni per garantire la sicurezza durante questa fase di maltempo.
Allerta meteo rossa in Sardegna e arancione in Sicilia e Calabria domani 19 gennaio: le regioni a rischio
Il 19 gennaio, la Protezione civile ha emesso allerte meteo significative per le regioni italiane del Sud e della Sardegna. La Sardegna è in allerta rossa, mentre Sicilia e Calabria sono sotto allerta arancione, a causa di maltempo in arrivo. Precipitazioni intense, venti di burrasca e nevicate a quote basse sono previsti, richiedendo attenzione e precauzioni.
Ciclone Mediterraneo, poi arriva il freddo siberiano in Europa ma l'Italia potrebbe essere risparmiata - Le previsioni meteo segnalano un ciclone mediterraneo in arrivo sull'Italia, su Sardegna, Sicilia e Calabria. virgilio.it
Aggiornamento meteo – 19 gennaio 2026 Una profonda fase di maltempo legata al ciclone mediterraneo “Harry” è in arrivo su Sicilia e Sardegna, con un picco previsto tra lunedì 19 e martedì 20 gennaio. Questo sistema di bassa pressione apporterà v - facebook.com facebook
L'Italia si prepara ad affrontare una nuova ondata di maltempo che interesserà gran parte del territorio nazionale. Un ciclone mediterraneo attraverserà il Paese a partire da lunedì 19 gennaio, portando condizioni meteorologiche severe con venti di Sciro… x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.