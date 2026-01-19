Ciclone mediterraneo sull' Italia allerta rossa e arancione | le regioni a rischio

Un ciclone mediterraneo sta interessando l’Italia, causando condizioni meteorologiche avverse su diverse regioni. L’allerta rossa e arancione è stata emessa per alcune aree, in particolare nel Sud, dove sono previste piogge intense, nubifragi e raffiche di vento. È importante monitorare gli aggiornamenti delle autorità e adottare le necessarie precauzioni per garantire la sicurezza.

Allerta meteo rossa in Sardegna, arancione in Sicilia e Calabria: le regioni a rischio

Allerta meteo rossa in Sardegna e arancione in Sicilia e Calabria domani 19 gennaio: le regioni a rischio

Il 19 gennaio, la Protezione civile ha emesso allerte meteo significative per le regioni italiane del Sud e della Sardegna. La Sardegna è in allerta rossa, mentre Sicilia e Calabria sono sotto allerta arancione, a causa di maltempo in arrivo. Precipitazioni intense, venti di burrasca e nevicate a quote basse sono previsti, richiedendo attenzione e precauzioni.

