Influenza a Modena il picco è alle spalle Ancora alta la pressione sul sistema sanitario

Secondo gli ultimi dati della sorveglianza RespiVirNet dell’Istituto Superiore di Sanità, a Modena il picco influenzale è ormai superato. Tuttavia, la pressione sul sistema sanitario rimane elevata, richiedendo attenzione e risposte adeguate. La situazione attuale evidenzia la necessità di monitorare costantemente l’andamento dei contagi e adottare misure mirate per garantire assistenza e tutela della popolazione.

Secondo gli ultimi dati della sorveglianza RespiVirNet dell’Istituto Superiore di Sanità (Bollettino n.11 del 09 gennaio 2026) la diffusione dei virus respiratori in Italia continua a essere particolarmente intensa su tutto il territorio nazionale, anche se il picco epidemiologico è stato.🔗 Leggi su Modenatoday.it Picco d’influenza, Marinoni: “Il sistema regge, ma è sotto pressione”Il sistema sanitario in provincia di Bergamo mostra segnali di stress, con 400 posti scoperti nella Continuità Assistenziale. L'influenza corre, un milione di casi in una settimana: quando arriva il picco, domina la variante K. Pronto soccorso "sotto pressione"Durante la settimana dal 15 al 21 dicembre 2025, l’incidenza delle infezioni respiratorie acute ha raggiunto un livello elevato, riflettendo una diffusione significativa dei virus respiratori. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Argomenti discussi: Green Is the New Red; Influenza, picco superato ma l’incidenza resta alta; Costruiamo salute — Salute; Influenza in calo ma occorre prestare ancora attenzione. Influenza, il picco è passato: a Modena raggiunti 19 casi ogni 1000 abitantiSocietà: La curva epidemica di questo inverno è dunque sovrapponibile a quella del periodo influenzale 2024. Pronto Soccorso sotto pressione ma nella norma del periodo. Più giovani colpiti rispetto ag ... lapressa.it Influenza, picco superato ma l’incidenza resta altaSecondo gli ultimi dati la diffusione dei virus respiratori in Italia continua a essere particolarmente intensa su tutto il ... msn.com INFLUENZA K, PIU’ CASI DI POLMONITI TRA I GIOVANI A Modena quasi 2.000 accessi al pronto soccorso in una settimana; la variante K causa più polmoniti gravi tra i giovani. I bambini restano la fascia più colpita a livello nazionale https://www.tvqui.it/influe facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.