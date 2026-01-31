Alisson Santos il brasiliano che surfa la vita | ambidestro in campo è un destabilizzatore

Alisson Santos, il giocatore brasiliano noto per il suo stile imprevedibile, ha fatto parlare di sé ancora una volta. In campo, si muove con disinvoltura e sorprende gli avversari con i suoi movimenti ambidestro, diventando un vero destabilizzatore per le difese. Quel sorriso un po’ sfrontato e quella lingua sempre pronta a uscire ricordano più un personaggio da strada che un calciatore professionista, ma sono proprio queste caratteristiche a renderlo unico.

Quell'espressione un po' così, quei movimenti un po' così. Diciamocela tutta, quella faccia da scugnizzo di Alisson Santos quando tira la fuori la lingua come fece Del Piero per la prima volta a San Siro contro l'Inter nel 2006 (copyright Michael Jordan). E dopo ogni gol il movimento è sempre lo stesso: "surfare la vita": le ginocchia flesse, il baricentro basso e lo sguardo rivolto alla direzione in cui vuole andare, usando il busto le braccia per l'equilibrio. A Bola racconta così il brasiliano di 23 anni: Perché festeggia surfando. "Si tratta di un gesto che gli piace perché rappresenta la sua mentalità forte e positiva: "prendere la buona onda, surfare nella vita.

Il Napoli ha trovato l’accordo con lo Sporting per il trasferimento di Alisson Santos.

Il Napoli ha trovato l’accordo con Alisson Santos.

