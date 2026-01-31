Alisson Santos al Napoli | svolta importante! Cosa sta accadendo per il colpo in attacco degli azzurri ultimissime

Il Napoli ha trovato l’accordo con lo Sporting CP per portare Alisson Santos in azzurro. La trattativa è a un passo dalla chiusura, e ora tocca alla dirigenza decidere se finalizzare l’acquisto. La prossima settimana potrebbe essere quella decisiva per completare il colpo in attacco prima della chiusura del mercato invernale.

Il Napoli ha deciso di accelerare per portare in squadra l’attaccante Alisson Santos dallo Sporting CP.

Questa mattina, il Napoli si avvicina sempre di più a mettere le mani su Alisson Santos, giovane talento dello Sporting Lisbona.

Calciomercato Napoli: l'assalto finale per Alisson SantosTutto su Alisson Santos. Poche ore per chiudere, ora il Napoli ha fretta: ha il sì dell’esterno brasiliano (4 anni e mezzo di contratto a quasi 2,7 milioni a stagione) ma Manna ... ilmattino.it

Vicino al Napoli, Alisson Santos convocato dallo Sporting: l'annuncio di BorgesNonostante il forte interesse del Napoli, Alisson Santos figura tra i convocati dello Sporting per la gara contro il Nacional. In conferenza stampa, il tecnico Rui Borges ha spiegato di voler contare. tuttonapoli.net

