Svolta Napoli per Alisson Santos | lo Sporting apre al prestito! Cifre e la call

Questa mattina, il Napoli si avvicina sempre di più a mettere le mani su Alisson Santos, giovane talento dello Sporting Lisbona. I club stanno trattando il prestito e le prime cifre sono già state messe sul tavolo. La trattativa è in fase avanzata e l’annuncio potrebbe arrivare a breve.

SVOLTA DAL PORTOGALLO. Il Napoli è a un passo da Alisson Santos, esterno offensivo classe 2002 dello Sporting Lisbona. Secondo le ultime indiscrezioni confermate da ‘A Bola’ e Fabrizio Romano, il club portoghese ha aperto per la prima volta alla formula del prestito oneroso con diritto di riscatto, abbandonando la pretesa della cessione definitiva immediata. L’operazione si aggira intorno ai 20 milioni di euro per il riscatto futuro. È prevista per oggi pomeriggio una call decisiva tra le dirigenze per definire l’accordo. Il giocatore, chiuso dai nuovi acquisti a Lisbona, spinge per il trasferimento in azzurro. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Svolta Napoli per Alisson Santos: lo Sporting apre al prestito! Cifre e la call Approfondimenti su Napoli Santos Napoli, Alisson Santos ha detto sì: gli azzurri trattano ora con lo Sporting per il prestito del giocatore Napoli si muove sul mercato e ha già avviato i contatti con lo Sporting Lisbona per il prestito di Alisson Santos. Napoli, lo Sporting apre alla cessione di Santos: call nel pomeriggio per definire l’accordo (Pedullà) Questa mattina il Napoli ha convocato un incontro con lo Sporting per discutere della possibile cessione di Santos. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Napoli Santos Argomenti discussi: Napoli, chi è Alisson Santos: il brasiliano che imita Leao e piace a Conte; Chi è Alisson Santos, l'obiettivo del Napoli che ha stregato Conte: i goal in Champions League, il paragone con Leao e l'ascesa dalla terza serie brasiliana; Sterling difficile: il Ds del Napoli svela le prossime mosse di mercato, Alisson Santos ci piace; Calciomercato invernale 2026, tutte le trattative e scambi del 27 gennaio 2026. Schira: Colloqui positivi tra il Napoli ed Alisson SantosC'è ottimismo per l'arrivo di Alisson Santos, ala brasiliana dello Sporting Lisbona, al Napoli. Le ultime riportate da Nicolò Schira. mondonapoli.it Alisson Santos-Napoli, Romano: Lo Sporting apre al prestito! Ecco la cifra necessariaIl Napoli accelera sul mercato per colmare il vuoto lasciato da Noa Lang, passato al Galatasaray. Tra i profili seguiti con maggiore attenzione c’è Allisson Santos, esterno ... tuttonapoli.net Presso Voco Hotel Vulcano Buono in Nola, Napoli, si è svolta la lezione "Distillati e liquori" del corso per Sommelier n.292 di primo livello dell'A.I.S. Campania, Delegazione Vesuvio In degustazione: • "Bulldog" London Dry Gin • Calvados Sélection - Morin • "F facebook Proprio la partita contro il Napoli diede la svolta alla Juve di Antonio Conte Guarda #LegendsRoad con #Bonucci su #DAZN x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.