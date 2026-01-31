Alessandro Tersigni | Io e mia moglie Stefania ci siamo quasi lasciati la distanza iniziava a farsi sentire

Alessandro Tersigni rivela di aver rischiato di lasciarsi con sua moglie Stefania. L’attore racconta che la distanza tra loro si stava facendo sentire, e i momenti di crisi non sono mancati. Tuttavia, lui ricorda anche il primo giorno in cui si sono innamorati, quando l’ha vista ballare per la prima volta. La loro storia, come tante, ha attraversato alti e bassi, ma oggi cercano di ricostruire il rapporto.

Alessandro Tersigni ha parlato dell'amore per la moglie Stefania, tra momenti di felicità e quelli di crisi: "Mi sono innamorato la prima volta che l'ho vista ballare. Quando si è trasferita, ci siamo quasi lasciati". Oggi sono genitori di due figli, Filippo e Zoe, che hanno 8 e 4 anni.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Alessandro Tersigni

Maria Stefania Di Renzo, moglie dell’attore Alessandro Tersigni, ha rivelato di aver attraversato una forte crisi con il marito.

Un uomo di 46 anni a Napoli si è presentato volontariamente presso la caserma dei carabinieri con della cocaina e del denaro, chiedendo di essere arrestato.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Alessandro Tersigni

Argomenti discussi: Alessandro Tersigni: Con le serie tv è arrivato il successo, rifarei Grande Fratello; Una nuova vita, il cast della miniserie con Anna Valle da stasera in tv; Alessandro Tersigni protagonista di Una nuova vita con Anna Valle: Il Grande Fratello? Lo rifarei; Alessandro Tersigni svela il vero segreto del suo successo inaspettato.

Alessandro Tersigni: «Io e mia moglie stiamo insieme dal 2008, mi sono innamorato la prima volta che l'ho vista»Oggi Alessandro Tersigni è ospite a Verissimo su Canale 5, nel talk del weekend condotto da Silvia Toffanin, per raccontarsi tra lavoro e privato e, in particolare, per accompagnare ... ilmessaggero.it

Alessandro Tersigni, chi è la moglie Maria Stefania Di Renzo: i due figli Filippo e ZoeProtagonista maschile della nuova serie di Canale 5 Una nuova vita, Alessandro Tersigni continua a conquistare gli spettatori del piccolo schermo. Da I Cesaroni, a Un medico in famiglia, Don Matteo, R ... corrieredellumbria.it

#Verissimo, gli ospiti di oggi: Gigliola Cinquetti, Daniele Pecci, protagonista della nuova serie Una nuova vita, l’attore Alessandro Tersigni,Valeria Graci, Thais Wiggers. Infine Simonetta e Giuseppe Mendico - facebook.com facebook

#AnnaValle in cerca di #UnaNuovaVita su Canale 5 Al via la nuova serie Mediaset. Nel cast anche Daniele Pecci, Kaspar Capparoni, Caterina Vertova e Alessandro Tersigni. Ecco la trama x.com