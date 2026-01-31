Alessandro Tersigni | Io e mia moglie Stefania ci siamo quasi lasciati la distanza iniziava a farsi sentire

Alessandro Tersigni rivela di aver rischiato di lasciarsi con sua moglie Stefania. L’attore racconta che la distanza tra loro si stava facendo sentire, e i momenti di crisi non sono mancati. Tuttavia, lui ricorda anche il primo giorno in cui si sono innamorati, quando l’ha vista ballare per la prima volta. La loro storia, come tante, ha attraversato alti e bassi, ma oggi cercano di ricostruire il rapporto.

Alessandro Tersigni ha parlato dell'amore per la moglie Stefania, tra momenti di felicità e quelli di crisi: "Mi sono innamorato la prima volta che l'ho vista ballare. Quando si è trasferita, ci siamo quasi lasciati". Oggi sono genitori di due figli, Filippo e Zoe, che hanno 8 e 4 anni.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Maria Stefania Di Renzo, chi è la moglie di Alessandro Tersigni: “C’è stata una forte crisi tra di noi”

Maria Stefania Di Renzo, moglie dell’attore Alessandro Tersigni, ha rivelato di aver attraversato una forte crisi con il marito.

