Porta cocaina ai carabinieri per farsi arrestare | Non voglio più stare in casa con mia moglie

Un uomo di 46 anni a Napoli si è presentato volontariamente presso la caserma dei carabinieri con della cocaina e del denaro, chiedendo di essere arrestato. Motivando la richiesta con il desiderio di non vivere più con sua moglie, ha spiegato di voler uscire dalla propria situazione familiare attraverso il carcere.

A Napoli, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 46 anni. L'uomo si è presentato in caserma con della cocaina e dei contanti, pregando i militari di arrestarlo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Alba Adriatica, Martinsicuro e Tortoreto: operazione antidroga dei Carabinieri, sequestrati oltre 2 kg di cocaina nell’ambito di un traffico ‘porta a porta’ tra Teramo e Ascoli Piceno. Approfondimento: https://www.rete8.it/cronaca/cinque-arresti-per-droga-ad-alba- - facebook.com Vai su Facebook

Trionfo dei Carabinieri a Trieste: smantellata la rete segreta che inondava la movida di cocaina - Una complessa e prolungata attività investigativa dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Trieste ha portato all’arresto di quattro cittadini albanesi, due dei quali fratelli, ritenuti responsabil ... Segnala triestecafe.it

VAL VIBRATA: SPACCIO COCAINA, IN MANETTE 6 ALBANESI, CONSEGNE PORTA A PORTA, ORDINAZIONI SUI SOCIAL - TERAMO – Nella prime ore della mattina di oggi ad Alba Adriatica, Martinsicuro e Tortoreto i militari della Compagnia Carabinieri di Alba Adriatica hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cau ... Secondo abruzzoweb.it

Magenta, minacciava la madre per farsi dare i soldi per la droga. Arrestato 28enne

Video Magenta, minacciava la madre per farsi dare i soldi per la droga. Arrestato 28enne Video Magenta, minacciava la madre per farsi dare i soldi per la droga. Arrestato 28enne