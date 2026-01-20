Karol G torna single è finita la storia d’amore con Feid

Karol G e Feid hanno ufficialmente concluso la loro relazione dopo quasi tre anni insieme. La coppia, molto amata in Colombia e apprezzata a livello internazionale, non è più unita. La notizia della separazione segna la fine di un percorso condiviso, lasciando i fan e gli addetti ai lavori a riflettere sui motivi di questa scelta.

Karol G e Feid non sono più una coppia. Dopo quasi tre anni insieme, vissuti sotto i riflettori come la coppia d'oro della Colombia esportata nel mondo, è arrivata la rottura. A spifferarla TMZ, il famoso sito di showbiz che ha così annunciato la fine della storia tra i due artisti di Medellín. Un addio che segna la conclusione di un racconto fatto di palchi condivisi, complicità ostentata con misura e un immaginario comune che aveva conquistato fan ben oltre i confini dell'America Latina. Una relazione diventata simbolo, quasi manifesto, di una nuova generazione musicale capace di fondere successo globale e radici locali.

