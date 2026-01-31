Al cardinale venezuelano restituito il documento di viaggio dopo periodo di restrizioni

Il cardinale Baltazar Porras, figura di spicco della Chiesa cattolica in Venezuela, ha finalmente riavuto il suo passaporto. Dopo settimane di restrizioni imposte dalle autorità venezuelane, il documento è stato restituito. Porras potrà ora viaggiare senza più ostacoli, come aveva richiesto più volte. La notizia circola tra i fedeli e i media locali, che seguono da vicino questa vicenda.

Il cardinale Baltazar Porras, leader della Chiesa cattolica in Venezuela, ha ricevuto il ritorno del proprio passaporto dopo un periodo di restrizioni imposte dalle autorità nazionali. Il documento, sottratto nei mesi scorsi, è stato restituito in un momento di crescente tensione tra il governo di Nicolás Maduro e le istituzioni religiose. L'evento, avvenuto a Caracas, segna un passo significativo nel delicato rapporto tra potere statale e gerarchia ecclesiastica nel paese. Il cardinale, noto per la sua posizione critica nei confronti del regime, era stato sottoposto a limitazioni che ne impedivano i viaggi all'estero, un provvedimento che ha suscitato preoccupazione in ambienti internazionali e tra i sostenitori della libertà di movimento per figure di rilievo morale.

