Chiese del centro di Roma sotto attacco | è caccia al piromane Dopo gli incendi interviene il cardinale Reina video

Le chiese nel centro di Roma sono state colpite da due incendi nel giro di poche ore. Le fiamme hanno danneggiato alcuni edifici lungo via del Corso, la strada più conosciuta per lo shopping. Le forze dell’ordine cercano un piromane, mentre il cardinale Reina ha già fatto un appello affinché si faccia luce sui fatti. La paura cresce tra i cittadini e i fedeli, che temono che si tratti di un atto di intolleranza o di vandalismo.

Due indizi fanno una prova, ma anche due incendi. Le chiese di via del Corso, la via dello shopping per antonomasia a Roma, sono finite nel mirino di qualche vandalo, sbandato o, peggio, qualche intollerante e fanatico religioso. Non certamente cristiano. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Welcome to Favelas (@welcometofavelas) Con toni minimizzanti, domenica mattina, si era parlato di “incendi misteriosi” in addirittura in due chiese della Capitale. Roghi scoppiati a distanza di pochi minuti uno dall’altro nell’arco di appena cinquecento metri. Inevitabile pensare a una mano umana e non soprannaturale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

