Aka7even e Cristina Ferrara | la nuova coppia che infiamma Instagram

Ak7even e Cristina Ferrara sono diventati ufficialmente una coppia. La loro relazione si mostra senza troppi giri di parole attraverso una foto pubblicata su Instagram, dove si scambiano un bacio allo specchio. La scena ha subito fatto il giro dei social, attirando l’attenzione di fan e curiosi. È un amore che, ora, è sotto gli occhi di tutti.

Ufficiale la relazione tra Cristina Ferrara e Akja7even. La foto del bacio allo specchio svela la relazione tra il cantante di Amici e l’ex di Uomini e Donne È ufficiale: un nuovo amore infiamma i social Una foto. Un bacio. Uno specchio. Tanto è bastato per far esplodere il web: Aka7even e Cristiana Ferrara hanno detto “sì” all’amore, e lo hanno fatto davanti a milioni di occhi su Instagram. Il cantante partenopeo e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne hanno scelto la semplicità per rendere pubblica la loro relazione. Ma quel bacio sulla guancia, catturato in uno scatto rubato allo specchio, vale più di mille parole. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

Recenti segnali sui social media hanno alimentato i rumors riguardo a una possibile relazione tra Cristina Ferrara e Aka7even.

Cristina Ferrara e Aka7even sono ufficialmente una coppia.

