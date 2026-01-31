Ai funerali dei genitori suicidi di Claudio Carlomagno anche le sorelle di Federica Torzullo Le parole possono diventare macigni

Ai funerali dei genitori di Claudio Carlomagno, Maria Messenio e Pasquale, centinaia di persone si sono radunate sabato per l’ultimo saluto. Anche le sorelle di Federica Torzullo, coinvolta nella vicenda, erano presenti. Il momento è stato segnato da un silenzio surreale, interrotto da un applauso lungo diversi minuti. Le parole, in occasioni come questa, pesano come macigni e lasciano un segno forte tra i presenti.

Un silenzio irreale spezzato da un lungo applauso, durato minuti. In centinaia hanno partecipato sabato, 31 gennaio 2026, ai funerali di Maria Messenio e Pasquale Carlomagno, i genitori di Claudio reo confesso del femminicidio di Anguillara, Roma. I due si sono tolti la vita il 24 gennaio 2026 nella loro villetta impiccandosi. Un gesto estremo arrivato solo pochi giorni dopo le ammissioni fatte dal figlio che ha ucciso l'ex moglie Federica Torzullo con 23 coltellate. Il dolore di chi resta Nel giorno del lutto cittadino, disposto dal sindaco Angelo Pizzigallo, circa un migliaio di persone hanno raggiunto la chiesa della Regina Pacis, per rendere omaggio a due feretri.

