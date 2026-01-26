Claudio Carlomagno pentito per il femminicidio di Federica Torzullo | le parole dopo il suicidio dei genitori

Claudio Carlomagno, coinvolto nel caso del femminicidio di Federica Torzullo, esprime il suo pentimento. Dopo il tragico suicidio dei genitori di Federica, Carlomagno ha rilasciato le prime dichiarazioni, riflettendo sulla vicenda e sulle conseguenze di quanto accaduto. Questo episodio ha suscitato grande attenzione e suscita interrogativi sulla vicenda e sui risvolti emotivi coinvolti.

Claudio Carlomagno ha confessato il femminicidio di Federica Torzullo. Adnkronos riporta che il marito della vittima si sarebbe “pentito per quanto compiuto”. Appresa la notizia del suicidio dei genitori, avvenuto nel pomeriggio del 24 gennaio, ha visto il suo avvocato. Il legale Andrea Miroli ha dichiarato che il suo assistito “è fortemente turbato. è provato, consapevole”. Il difensore del reo confesso, accusato di femminicidio e occultamento di cadavere, ha anche aggiunto che, dal carcere di Civitavecchia, chiede notizie del figlio. Inoltre, la procura di Civitavecchia ha predisposto l’autopsia sui corpi di Pasquale Carlomagno e Maria Messenio, genitori di Claudio Carlomagno, e ha aperto un’inchiesta con l’ipotesi di istigazione al suicidio. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Claudio Carlomagno ha appreso da poco della tragica morte dei genitori, avvenuta nel pomeriggio di sabato 24 gennaio.

Sono stati trovati morti in casa i genitori di Claudio Carlomagno, accusato del femminicidio di Federica Torzullo.

