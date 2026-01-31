Agente di rating alza prospettiva per l’Italia segnale positivo per economia e credibilità internazionale

L’agenzia di rating S&P Global ha deciso di migliorare le aspettative sull’Italia. Ha confermato il rating sovrano a BBB+, ma ha cambiato l’outlook da stabile a positivo. Significa che c’è una possibilità concreta che in futuro il giudizio possa migliorare. È un segnale che il Paese sta facendo passi avanti e che la sua economia guadagna credibilità sui mercati internazionali.

L'agenzia S&P Global ha confermato il rating sovrano dell'Italia a BBB+, mantenendo il giudizio di investimento, ma ha alzato l'outlook da stabile a positivo, segnando un passo importante verso una maggiore credibilità internazionale. L'annuncio, arrivato il 30 gennaio 2026, rappresenta una conferma del percorso di rafforzamento delle finanze pubbliche e della resilienza economica del Paese, soprattutto in un contesto internazionale segnato da tensioni commerciali, incertezze geopolitiche e pressioni sui mercati finanziari. L'agenzia ha sottolineato la capacità dell'Italia di mantenere un bilancio in equilibrio nonostante le sfide, evidenziando una riduzione graduale del debito pubblico che si prevede si concretizzi entro il 2028.

