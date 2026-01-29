Africa Eco Race Schiumarini perde più di un' ora per colpa di un ammortizzatore | La gara è ancora lunga

Andrea Schiumarini ha subito un guasto all’ammortizzatore durante la quarta tappa dell’Africa Eco Race. L’incidente gli ha fatto perdere più di un’ora, ma il pilota resta ottimista e dice che la gara è ancora lunga. La corsa continua, e lui non si dà per vinto.

Un guasto all’ammortizzatore ha condizionato la quarta tappa di Andrea Schiumarini all’Africa Eco Race. Il forlivese, che nella prova di mercoledì aveva conquistato un terzo posto e quarto in generale, ha mantenuto alto il livello di prestazione per quasi tutta la tappa (483 chilometri di prova.🔗 Leggi su Forlitoday.it Approfondimenti su Africa Eco Race Prosegue l’avventura di Andrea Schiumarini all’Africa Eco Race: “Siamo entrati nella gara” Andrea Schiumarini continua la sua corsa all’Africa Eco Race 2026. Un percorso di quasi 6 mila chilometri: Andrea Schiumarini debutta all'Africa Eco Race Andrea Schiumarini, pilota forlivese, affronta il suo debutto all’Africa Eco Race, un percorso di circa 6. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Africa Eco Race Argomenti discussi: Un percorso di quasi 6 mila chilometri: Andrea Schiumarini debutta all'Africa Eco Race; Schiumarini e i Bettini pronti per l’avventura alla Africa Eco Race; Prosegue l’avventura di Andrea Schiumarini all’Africa Eco Race: Siamo entrati nella gara; Alessandro Botturi apre la Africa Eco Race con una vittoria, Cerutti ai piedi del podio. Schiumarini e i Bettini pronti per l’avventura alla Africa Eco Raceè arrivato il momento dell’Africa Eco Race 2026. La gara, arrivata alla sua 17a edizione, partirà oggi con le verifiche a Tangeri, seguite il giorno ... corriereromagna.it Pioggia, freddo pungente e vento oltre 100 chilometri orari: il maltempo rivoluziona il programma dell'Africa Eco RaceIl pilota romagnolo, navigato da Maurizio Gerini, è in queste ore sulle strade marocchine per portare il Century CR6 al bivacco dove da martedì si entrerà nel vivo dell’Africa Eco Race ... forlitoday.it L'Africa Eco Race 2026 entra nel vivo e lo fa con il fragore di un motore italiano che non accetta repliche. Nella quarta tappa, la lunghissima e logorante Assa - Khnifis, Jacopo Cerutti (nella foto) ha deciso di ricordare a tutti perché il numero uno campeggia sul - facebook.com facebook Africa Eco Race 2026, occhi liguri su Andrea Vignone: è tempo di 1a Prova Speciale x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.