Africa Eco Race si entra nel deserto | la prima vera speciale in Marocco

L’Africa Eco Race ha iniziato a muoversi nel deserto del Marocco. I concorrenti, tra cui alcuni tra i piloti più noti al mondo, hanno affrontato la prima speciale vera della gara. La corsa si fa dura, e i partecipanti devono già fare i conti con le alte temperature e il terreno sconnesso. La sfida nel cuore del deserto africano è appena cominciata.

L'Africa Eco Race entra finalmente nel vivo: l'azione vera è appena iniziata e i migliori piloti e driver del panorama mondiale hanno fatto il loro debutto nel cuore del Marocco, affrontando per la prima volta le sfide del deserto africano in questa edizione. Dopo un avvio complicato, condizionato dal maltempo che ha provocato cancellazioni e modifiche al programma, i veicoli sono ufficialmente entrati nel deserto, dando il via al lungo viaggio che li porterà fino a Dakar, nel pieno spirito del rally raid africano. La seconda tappa dell'Africa Eco Race, coincidente con la prima prova speciale cronometrata, si è disputata tra Boussaïd e Tagounit, su una distanza complessiva di 425 chilometri tra piste, sabbia e navigazione.

