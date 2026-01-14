Fiumicino ridisegna la Riserva naturale per far posto alla quarta pista dell' aeroporto
Fiumicino sta modificando i confini della Riserva Naturale per consentire l'ampliamento dell’aeroporto, che prevede la costruzione di una quarta pista. La decisione, sostenuta dall’amministrazione locale guidata da Mario Baccini, mira a supportare lo sviluppo di uno dei più grandi scali internazionali, con oltre 50 milioni di passeggeri all’anno. Questa operazione solleva questioni ambientali e di tutela del territorio nella pianificazione dell’espansione aeroportuale.
Lo sviluppo dell'Aeroporto di Fiumicino ha trovato la sponda del comune guidato da Mario Baccini.Rivisti i confini della RiservaL'ampliamento dello scalo, considerato uno dei più importanti su scala mondiale con oltre 50 milioni di passeggeri l'anno, prevede la realizzazione di una quarta pista.
Ampliamento dell'aeroporto, il Comune di Fiumicino rivede i confini dell'area verde per la quarta pista.
