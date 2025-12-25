Azionario 2026 | sfruttare la crescita con uno sguardo globale
La combinazione tra politiche monetarie accomodanti, fondamentali in miglioramento e crescenti investimenti nell’intelligenza artificiale contribuisce a delineare un quadro decisamente favorevole per i mercati azionari nel 2026. Lo sottoline a Nicolas Janvier, Responsabile azionario Nord America, e Neil Robson, Responsabile azionario globale EMEA di Columbia Threadneedle Investments spiegando che la crescita economica è stabile e le banche centrali sono pronte a ridurre ulteriormente i tassi i n un contesto di inflazione moderata. Il continuo potenziamento della filiera dell’intelligenza artificiale sta dando slancio ad un numero sempre maggiore di beneficiari. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
