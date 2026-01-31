Adelfia esplosione e crollo | morti gli anziani coniugi Rinvenuti i corpi

Da noinotizie.it 31 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina ad Adelfia, un edificio è crollato dopo un’esplosione. I vigili del fuoco hanno trovato morti due anziani coniugi, rispettivamente di 89 e 92 anni. La scoperta è arrivata dopo che le squadre hanno messo in sicurezza l’area e hanno estratto i corpi, che non avevano più possibilità di salvarsi. Per ora si ipotizza che la bomba del gas sia alla base del crollo, ma le indagini continuano.

Il marito 89enne è la moglie, 92 anni, sono stati trovati morti. Un esito tragico per il crollo dell’edificio, causato dall’esplosione di una bombola del gas, oggi ad Adelfia.         L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

adelfia esplosione e crollo morti gli anziani coniugi rinvenuti i corpi

© Noinotizie.it - Adelfia, esplosione e crollo: morti gli anziani coniugi Rinvenuti i corpi

Approfondimenti su Adelfia Esplosione

Esplosione e crollo in un'abitazione ad Adelfia: si cercano due anziani tra le macerie

Questa mattina ad Adelfia si è verificata un’esplosione in una casa che ha portato al crollo dell’edificio.

Esplosione e incendio in un'abitazione ad Adelfia: morti due anziani

Questa mattina ad Adelfia un’esplosione ha distrutto un’abitazione.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Adelfia Esplosione

Argomenti discussi: Adelfia, edificio crolla dopo un'esplosione nel Barese (a causa di una bombola di gas): morti due anziani; Frana di Niscemi, le immagini prima e dopo la calamità; Esplosione e crollo di esplosione nel Barese, morti due anziani; Esplosione e crollo di esplosione nel Barese, morti due anziani.

adelfia esplosione e crolloAdelfia, esplosione e crollo in una palazzina: si cercano persone sotto le macerieUna esplosione è avvenuta poco fa ad Adelfia, in provincia di Bari, forse a causa di una bombola di gas che dovrebbe aver provocato il crollo di una abitazione. E' accaduto in via Oberdan. Sul posto ... tg.la7.it

adelfia esplosione e crolloPuglia, esplosione e crollo: si cercano persone sotto le macerieMomenti di paura ad Adelfia, nel Barese, dove un edificio è crollato in seguito a una violenta esplosione avvenuta nelle ... immediato.net

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.