Adelfia esplosione e crollo | morti gli anziani coniugi Rinvenuti i corpi

Questa mattina ad Adelfia, un edificio è crollato dopo un’esplosione. I vigili del fuoco hanno trovato morti due anziani coniugi, rispettivamente di 89 e 92 anni. La scoperta è arrivata dopo che le squadre hanno messo in sicurezza l’area e hanno estratto i corpi, che non avevano più possibilità di salvarsi. Per ora si ipotizza che la bomba del gas sia alla base del crollo, ma le indagini continuano.

