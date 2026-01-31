È morto Angelo Foletto, il noto critico musicale e teatrale. La notizia ha colpito il mondo dello spettacolo, con il teatro Comunale e Ferrara Musica che esprimono il loro dolore. Foletto aveva 76 anni ed era molto apprezzato per il suo lavoro. La sua scomparsa lascia un vuoto nel mondo della cultura italiana.

La Fondazione teatro Comunale e l’associazione Ferrara Musica è in lutto per la scomparsa di Angelo Foletto, venuto a mancare a Milano all’età di 76 anni. Giornalista, docente e storico critico musicale, Foletto, pur trentino d’origine, aveva un profondo e radicato legame con Ferrara. È stato un amico del teatro Comunale e di Ferrara Musica, oltre che della rassegna di concerti Aterforum, svoltasi nella città estense dalla fine degli anni Ottanta fino ai primi anni Duemila, realtà con cui ha collaborato e dialogato costantemente nel corso della sua prestigiosa carriera. Foletto era membro del consiglio direttivo dell’Associazione nazionale critici musicali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Addio al critico Angelo Foletto. Il cordoglio del teatro Comunale

È morto Angelo Foletto, il noto critico musicale di La Repubblica.

La Fondazione Pergolesi Spontini piange Angelo Foletto, il critico musicale e docente di Conservatorio che ci ha lasciato a 76 anni.

