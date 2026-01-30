addio a angelo foletto il critico musicale si spegne a 76 anni

È morto Angelo Foletto, il noto critico musicale di La Repubblica. Aveva 76 anni ed era conosciuto per il suo lavoro nel mondo della musica e del teatro, con collaborazioni anche con la Sat di Trento e il Teatro Regio di Parma. La sua scomparsa lascia un vuoto nel giornalismo culturale italiano.

Storico critico musicale di La Repubblica, tra i vari incarichi anche collaborazioni con la Sat di Trento e il Teatro Regio di Parma. La Scala gli dedica il concerto della Filarmonica di questa sera. “Senza di lui la Milano della musica non sarà più la stessa” Nella notte di giovedì, si è spento all’età di 76 anni il noto critico musicale Angelo Foletto. Trentino, nato a Pieve di Ledro, Foletto ha lavorato come critico musicale sulle colonne di La Repubblica fin dalla sua fondazione nel 1976, ideando anche collane discografiche per il gruppo L’Espresso, senza mai dimenticare la sua terra natia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Approfondimenti su Angelo Foletto

La Fondazione Pergolesi Spontini piange Angelo Foletto, il critico musicale e docente di Conservatorio che ci ha lasciato a 76 anni.

Angelo Foletto, il noto critico musicale, è scomparso a 76 anni dopo aver combattuto a lungo contro una malattia.

Ultime notizie su Angelo Foletto

Addio ad Angelo Foletto, voce autorevole della critica musicaleAngelo Foletto, critico musicale, musicologo, giornalista e docente, che ha unito rigore analitico e straordinaria capacità divulgativa, è morto a Milano all'età di 76 anni. Figura centrale della crit ... adnkronos.com

Addio al critico musicale Angelo Foletto. Di origini trentine, aveva 76 anniDocente, studioso, critico, era molto legato al coro della Sat. Era nato a Pieve di Ledro, imparentato con la stirpe di farmacisti Foletto ... rainews.it

Lutto nel mondo della musica: è morto il critico Angelo Foletto, collaborava con il Regio per il Premio Elena Formica x.com

LA MUSICA PERDE ANGELO FOLETTO, CRITICO LIBERO E RIGOROSO Se n'è andato nella notte del 29 gennaio Angelo Foletto. Aveva 76 anni ed era malato da tempo. Era il 2019 quando mi telefonò e mi avvisò: «Ciao, Filippo. Mi hanno diagnosticato un t - facebook.com facebook