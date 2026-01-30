Docente di Conservatorio e critico musicale | la Fondazione Pergolesi Spontini piange Angelo Foletto

La Fondazione Pergolesi Spontini piange Angelo Foletto, il critico musicale e docente di Conservatorio che ci ha lasciato a 76 anni. Era conosciuto per il suo lavoro a Milano, Verona e Piacenza, e per le sue collaborazioni con diverse testate tra cui Repubblica, Radio3 e Classic Voice. La sua morte ha colpito profondamente il mondo della musica e dell’istruzione italiana.

Con la sua firma autorevole il prof. Foletto ha accompagnato con raro equilibrio la crescita del pubblico e delle istituzioni musicali MILANO - Addio ad Angelo Foletto, 76 anni, docente di Conservatorio (Milano, Verona, Piacenza), critico musicale (Repubblica, Radio3, Classic Voice, Musica, Amadeus.), già presidente dell'Associazione Nazionale Critici Musicali e di varie edizioni del Premio della critica musicale "Franco Abbiati", tra cui, nel 2025, quella che ha portato al Progetto Social Opera della Fondazione Pergolesi Spontini il Premio Filippo Siebaneck per la formazione musicale. Con la sua firma autorevole, lo sguardo acuto, la profonda cultura, la simpatia umana, i modi pacati e arguti, il prof.

