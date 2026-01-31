Accoltella un uomo per strada | 55enne fermato dalla Polizia

Ieri a Brescia si è scatenato il panico in centro, quando un uomo di 35 anni è stato colpito con un coltello a serramanico. La Polizia, intervenuta subito, ha fermato un 55enne sospettato di aver aggredito la vittima. La scena ha attirato molte persone, spaventate e curiose di capire cosa fosse successo. Gli agenti hanno portato via l’uomo ferito, mentre il sospettato è stato portato in Questura per essere ascoltato.

Caos e paura ieri a Brescia, quando un uomo di 35 anni è stato aggredito con un coltello a serramanico in piena strada. Le urla e le richieste d'aiuto hanno fatto scattare immediatamente l'allarme: decine di chiamate al 112 hanno mobilitato la Polizia di Stato e il Commissariato Carmine, che sono.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Approfondimenti su Brescia Accoltellamento A zig zag per strada con l'auto, fermato e denunciato dalla polizia Durante un controllo a Foligno, la polizia ha fermato un'auto che si muoveva in modo irregolare. Autista segnala uomo con coltello, fermato dalla Polizia ed espulso Martedì 21 gennaio, un autista di autobus ha segnalato la presenza di tre persone, descritte come moleste e in stato di ebbrezza, tra cui uno armato di coltello. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Brescia Accoltellamento Argomenti discussi: Prato, accoltella la moglie alla schiena: lei ferita, lui indagato per lesioni e maltrattamenti in famiglia; Accoltellata e rapinata titolare di un ristorante in centro; Milano, 15enne accoltella due ragazzi in metropolitana: arrestato; Ragazzo di 15 anni accoltella due coetanei alle gambe con una roncola dopo una lite in metro. Accoltella un uomo al collo in via Milano: arrestato 55enneL’accusa è di tentato omicidio: l’aggressore, con precedenti per reati di droga, ha provato a nascondersi in un bar, ma è stato rintracciato dalle Volanti ... giornaledibrescia.it Litiga con il fratello e lo accoltella, l'aggressore finisce in manetteColpito a un fianco e a una mano, visitato al pronto soccorso della Poliambulanza, medicato e dimesso con una prognosi di venti giorni. Alla base della lite ci sarebbero futili motivi ... brescia.corriere.it Accoltella un uomo al collo in via Milano: arrestato 55enne x.com CHIETI, TENTATO OMICIDIO IN UN HOTEL: 27ENNE ACCOLTELLA UN ALTRO UOMO. ARRESTATO DALLA MOBILE GUARDA IL SERVIZIO Polizia di Stato #questuradichieti #tentatomicidio - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.