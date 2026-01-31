Aca attiva la rateizzazione delle bollette | coinvolti anche gli utenti di Chieti e Francavilla

Aca ha deciso di offrire ai clienti la possibilità di pagare le bollette dell’acqua in più rate. La novità riguarda anche gli utenti di Chieti e Francavilla, coinvolti dai recenti interventi del Pnrr. La rateizzazione si può attivare facilmente, per aiutare le famiglie a gestire meglio le spese.

La misura riguarda i territori interessati dai lavori del Pnrr. Brandelli: “Un supporto concreto alle famiglie” Aca ha attivato la possibilità di rateizzare le ultime bollette dell’acqua nei comuni interessati dagli interventi del Pnrr, tra cui anche Chieti. La misura, valida anche per Pescara, Montesilvano, Francavilla al Mare, Silvi, Città Sant’Angelo e Atri, mira ad alleggerire l’impatto economico sulle famiglie in una fase caratterizzata dal cambio dei contatori e da lavori infrastrutturali in corso sulla rete idrica. “Abbiamo ritenuto doveroso mettere a disposizione dei cittadini uno strumento di supporto immediato e concreto”, ha spiegato la presidente di Aca, Giovanna Brandelli.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Approfondimenti su Aca Bollette

L’aumento dei costi dell’acqua sta colpendo circa 131 comuni tra Irpinia e Sannio, con incrementi superiori al 30% già visibili nelle prime bollette del 2026.

Le recenti variazioni tariffarie hanno fatto salire i costi delle bollette dell'acqua, ma l'Amap offre una soluzione: la rateizzazione.

Ultime notizie su Aca Bollette

