Emergenza bollette l’acqua diventa un lusso | ecco gli aumenti shock per gli utenti Alto Calore

L’aumento dei costi dell’acqua sta colpendo circa 131 comuni tra Irpinia e Sannio, con incrementi superiori al 30% già visibili nelle prime bollette del 2026. Questa situazione riflette l’emergenza legata ai rincari energetici e alle difficoltà di gestione delle risorse. È importante monitorare gli sviluppi e valutare eventuali misure di tutela per gli utenti di Alto Calore.

