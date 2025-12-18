Le bollette dell' acqua lievitano con l' aumento tariffario l' Amap | Possibile la rateizzazione
Le recenti variazioni tariffarie hanno fatto salire i costi delle bollette dell'acqua, ma l'Amap offre una soluzione: la rateizzazione. Questa possibilità riguarda sia le fatture più recenti, influenzate dall'aumento deciso dall'Arera, sia quelle pregresse, garantendo maggiore flessibilità ai consumatori in un momento di crescente attenzione ai costi.
Le bollette dell'acqua possono essere rateizzate: sia le ultime ricevute dagli utenti con l'aumento delle tariffe disposto dall'Arera (l'Authority che regola i settori di luce, gas, rifiuti e servizi idrici) sia quelle pregresse, come già previsto, a prescindere da quest'ultimo rincaro. "Il piano. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
