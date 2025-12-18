Le bollette dell' acqua lievitano con l' aumento tariffario l' Amap | Possibile la rateizzazione

Le recenti variazioni tariffarie hanno fatto salire i costi delle bollette dell'acqua, ma l'Amap offre una soluzione: la rateizzazione. Questa possibilità riguarda sia le fatture più recenti, influenzate dall'aumento deciso dall'Arera, sia quelle pregresse, garantendo maggiore flessibilità ai consumatori in un momento di crescente attenzione ai costi.

