A Torino scontri al corteo per Askatasuna | lanci di bombe carta a fuoco blindato 11 agenti di polizia feriti

Questa mattina a Torino si sono verificati violenti scontri durante il corteo per chiedere la riapertura di Askatasuna. Dei manifestanti hanno lanciato bombe carta e dato fuoco a un blindato della polizia. Ventuno agenti sono rimasti feriti e portati in ospedale. La polizia ha disperso i dimostranti, che hanno tentato di resistere con lancio di oggetti. La protesta nasce dalla chiusura del centro sociale, attivo per quasi trent’anni fino a fine 2025. La situazione resta tesa e le forze dell’ordine monitorano la

