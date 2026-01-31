A Torino scontri al corteo per Askatasuna | lanci di bombe carta a fuoco blindato della polizia 6 feriti

Alla fine del corteo a Torino, polizia e manifestanti si sono scontrati duramente. Sono stati lanciati bombe carta e un blindato della polizia è stato dato alle fiamme. Sei persone sono rimaste ferite durante gli scontri, che sono diventati molto violenti. La manifestazione era partita per protestare contro la chiusura del centro sociale Askatasuna, che ha resistito per quasi trent’anni prima di essere chiuso a fine 2025. La situazione resta tesa e le forze dell’ordine stanno monitorando la zona.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.