A Torino scontri al corteo per Askatasuna | lanci di bombe carta a fuoco blindato della polizia 6 feriti
Alla fine del corteo a Torino, polizia e manifestanti si sono scontrati duramente. Sono stati lanciati bombe carta e un blindato della polizia è stato dato alle fiamme. Sei persone sono rimaste ferite durante gli scontri, che sono diventati molto violenti. La manifestazione era partita per protestare contro la chiusura del centro sociale Askatasuna, che ha resistito per quasi trent’anni prima di essere chiuso a fine 2025. La situazione resta tesa e le forze dell’ordine stanno monitorando la zona.
Scontri al corteo a Torino per Askatasuna, il centro sociale chiuso a fine 2025 rimasto attivo per quasi trent'anni. Bombe carta, razzi e fuochi pirotecnici sono stati lanciati dai manifestanti e lacrimogeni e idranti sono arrivati in risposta dalla polizia. Ci sono sei feriti.🔗 Leggi su Fanpage.it
