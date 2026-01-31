Al termine della manifestazione contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna a Torino, alcune persone hanno iniziato a lanciare petardi e fumogeni. La protesta, molto partecipata, si è conclusa con momenti di tensione tra i manifestanti e le forze dell’ordine presenti sul posto. La polizia ha cercato di mantenere l’ordine, ma le lancette si sono fatte più tese con alcuni scontri nelle strade vicine. Nessuna notizia di feriti gravi, ma la situazione resta sotto osservazione.

Alcune persone hanno cominciato a lanciare petardi e fumogeni al termine della partecipata manifestazione contro lo sgombero del centro sociale A Torino ci sono disordini alla manifestazione organizzata in sostegno dell’Askatasuna, lo storico centro sociale cittadino sgomberato a metà dicembre per motivi ancora poco chiari. Attorno alle 18, quando il corteo si è avvicinato alla sede in corso Regina Margherita, un gruppo di persone con il volto coperto ha a lanciato petardi, fumogeni e bombe carta contro la polizia, che ha risposto con lacrimogeni e idranti; altre hanno lanciato sedie e tavoli presi dai dehors di bar e ristoranti chiusi, mentre altre ancora hanno dato fuoco ad alcuni cassonetti dell’immondizia. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - A Torino ci sono disordini al corteo per l’Askatasuna

Approfondimenti su Torino Corteo

Questa mattina a Torino si sono verificati tafferugli tra manifestanti e polizia durante un corteo contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna.

Questa mattina a Torino, durante una manifestazione vicino a Askatasuna, si sono verificati tafferugli tra polizia e alcuni manifestanti.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Torino, duri scontri tra manifestanti e polizia al corteo per Askatasuna

Ultime notizie su Torino Corteo

Argomenti discussi: Askatasuna vuol dire libertà: sabato 31 gennaio corteo nazionale a Torino; Askatasuna, 3 cortei sabato sono troppi. Si pensa di rimodulare il percorso per non bloccare la città; Torino si prepara al corteo contro lo sgombero di Askatasuna. L'allerta in città; Ci sono meno incubatori e acceleratori in Italia, ma sono più specializzati: il nuovo rapporto di SIM e Politecnico di Torino.

A Torino torna la coppia d'oro della risata: al Teatro Colosseo ci sono Massimo Lopez e Tullio SolenghiC’è qualcosa di magico e rassicurante nel veder tornare sul palco due giganti come Massimo Lopez e Tullio Solenghi. È come ritrovare due vecchi amici che non hanno mai smesso di farci ridere, capaci d ... torinotoday.it

La Stampa. . Scene da guerriglia urbana a Torino durante il corteo per Askatasuna. Una parte dei manifestanti, arrivati all’altezza della ex sede del centro sociale in corso Regina Margherita, sono entrati a contatto con la polizia: bombe carta e sassi contro gli - facebook.com facebook

Oggi sono intervenuta alla UniCredit University di Torino al convegno di Presentazione del Rapporto Internazionalizzazione 2025 - II Edizione "L’Export e le Imprese Piemontesi: Dinamiche, Sfide e Opportunità", organizzato da @ConfPiem. tinyurl.com/mr2h x.com