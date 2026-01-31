A Rogla altra eliminazione agli ottavi di finale per Maurizio Bormolini

A Rogla, in Slovenia, si è conclusa l’ultima gara di snowboard prima delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Maurizio Bormolini è stato eliminato agli ottavi di finale, come già successo in altre occasioni. La competizione ha visto in azione i migliori atleti del circuito, ma l’italiano non è riuscito a passare il turno e saluta anticipatamente la competizione.

Si è disputato a Rogla, in Slovenia, l'ultimo slalom gigante parallelo di snowboard di Coppa del mondo prima delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.Eliminazione precoceMaurizio Bormolini conferma il suo stato di forma altalenante in questa fase della stagione, venendo eliminato agli ottavi di.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Approfondimenti su Rogla olimpiadi Snowboard: Maurizio Bormolini si ferma agli ottavi nel gigante parallelo di Bansko Nel primo appuntamento di Coppa del Mondo di snowboard a Bansko, Maurizio Bormolini si è fermato agli ottavi nel gigante parallelo. Snowboard: Maurizio Bormolini si ferma ai quarti di finale nel parallelo a squadre Maurizio Bormolini si è fermato ai quarti di finale nel parallelo a squadre a Simonhohe, in Austria. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. My Livigno TV. . Olimpiadi: emozioni senza fine per Bormolini Febbraio da sogno per Maurizio Bormolini: debutto in carriera ai Giochi sulle nevi di casa a Livigno per il campione del mondo di snowboard alpino… e pochi giorni prima l’emozione più grande, di - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.