Snowboard | Maurizio Bormolini si ferma ai quarti di finale nel parallelo a squadre

Maurizio Bormolini si è fermato ai quarti di finale nel parallelo a squadre a Simonhohe, in Austria. Dopo aver eliminato avversari agli ottavi di finale nel gigante parallelo, l’atleta italiano ha concluso la prova senza avanzare ulteriormente. La competizione si è conclusa per Bormolini con questa fase, segnando un risultato senza particolari soddisfazioni per il team italiano.

Dopo l'eliminazione agli ottavi di finale nel gigante parallelo, anche nella prova a squadre miste la neve di Simonhohe in Austria non è stata particolarmente foriera di soddisfazioni per Maurizio Bormolini. Il livignasco, infatti, è stato eliminato, insieme alla compagna di squadra Elisa Caffont, ai quarti di finale nella prova valida per la Coppa del mondo venendo sconfitto dagli Stati Uniti. Sul podio, invece, grazie al secondo posto finale, l'altra coppia azzurra formata da Aaron March e Lucia Dalmasso. Ora la Coppa del mondo di snowboard farà tappa a Rogla, in Slovenia, dove sabato si disputerà uno slalom gigante parallelo, ultima tappa prima delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Snowboard: Maurizio Bormolini si ferma agli ottavi nel gigante parallelo di BanskoNel primo appuntamento di Coppa del Mondo di snowboard a Bansko, Maurizio Bormolini si è fermato agli ottavi nel gigante parallelo. Snowboard: nella giornata trionfale dell'Italia Maurizio Bormolini si ferma alle qualificazioniNella giornata di oggi a Scuol, in Svizzera, si sono svolte le qualificazioni della Coppa del mondo di snowboard. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: Snowboard: Maurizio Bormolini si ferma agli ottavi nel gigante parallelo di Bansko; Gruppo Felsineo sceglie Maurizio Bormolini come brand ambassador di Mortadella Fitness; Snowboard: a Bansko Maurizio Bormolini si riscatta, ma non basta per il podio; Gruppo Felsineo sceglie il campione di snowboard alpino Maurizio Bormolini come brand ambassador di Mortadella Fitness. Gruppo Felsineo sceglie il campione di snowboard alpino Maurizio Bormolini come brand ambassador di Mortadella FitnessGruppo Felsineo sceglie il campione di snowboard alpino Maurizio Bormolini come brand ambassador di Mortadella Fitness ... newsfood.com Snowboard, March e Dalmasso secondi nel gigante misto a SimonhoheL'Italia dello snowboard continua la propria striscia positiva nella Coppa del Mondo. A Simonhohe, la coppia formata da Aaron March e Lucia Dalmasso conquista il secondo posto nel parallelo a squadre ... sport.sky.it Gruppo Felsineo, realtà leader nel settore alimentare, annuncia la collaborazione con Maurizio Bormolini, campione mondiale di snowboard alpino e atleta del Gruppo Sportivo Esercito, che diventa testimonial ufficiale di Mortadella Fitness, uno dei prodotti di - facebook.com facebook CONTINUA IL DOMINIO VALTELLINESE NELLO #SNOWBOARD Il nostro campione di #Livigno Maurizio #Bormolini è salito (ancora ) sul gradino più alto del podio nello #slalomparallelo di #BadGastein, seconda tappa della #CoppadelMondo del #PS x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.