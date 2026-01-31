A Niscemi crolla nel precipizio una palazzina di tre piani la pioggia da 48 ore e il disastro che peggiora Arriva una commissione di esperti | chi ne fa parte

A Niscemi una palazzina di tre piani è crollata nel vuoto nel quartiere Sante Croci. La pioggia incessante delle ultime 48 ore ha peggiorato la situazione, rendendo ancora più difficile l’intervento dei soccorritori. Sul posto è arrivata una commissione di esperti per valutare i danni e capire le cause del cedimento. La zona, che si affaccia sul costone franoso, resta sotto osservazione mentre i residenti sono in allerta.

Una palazzina di tre piani è crollata nel precipizio nel quartiere Sante Croci di Niscemi, una delle zone che si affacciano sul costone franoso. L'edificio si trovava a pochi metri dall'auto rimasta in bilico sul precipizio, diventata simbolo dell'emergenza in corso. La situazione pare peggiorare di ora in ora: piove senza sosta da due giorni e altri immobili adiacenti a quello crollato presentano squarci e cedimenti. Dall'alto si vedono stanze aperte, arredi, elettrodomestici e persino foto di famiglie appese alle pareti. Le abitazioni si sgretolano progressivamente, fino al collasso totale come nel caso della palazzina precipitata.

